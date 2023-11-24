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        Kars'ta, 9 kaçak göçmen yakalandı

        KARS'tayaya olarak kente girmek isteyen 9 Afgan kaçak göçmen, kırsal arazide kaçarken polis tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 13:48 Güncelleme: 24.11.2023 - 13:50
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        Kars'ta, 9 kaçak göçmen yakalandı
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        KARS'tayaya olarak kente girmek isteyen 9 Afgan kaçak göçmen, kırsal arazide kaçarken polis tarafından yakalandı.

        Kars Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri Ardahan-Kars kara yolunda kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı. Bölgedeki araştırmada polis ekiplerini gören kaçak göçmenler, kırsal araziye kaçtı. 9 kaçak göçmen, takip sonunda polis ekipleri tarafından yakalandı. Kimlik tespiti için emniyete getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Kaçak göçmenlerin barınmalarına yardım eden Afganistan uyruklu Ali H. ve Abdulmetin C. de gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

        ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

        Öte yandan, dün Kars'ta, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 15 kaçak göçmen, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gecekonduda yakalandı. Kaçak göçmenleri barındıran Türk vatandaşı T.A. ve Afganistan uyruklu organizatör E.N. bugün çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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