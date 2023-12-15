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        Sarıkamış'ta "Yerli Malı Haftası" kutlandı

        Sarıkamış ilçesinde, Yerli Malı Haftası kapsamında etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 14:14 Güncelleme: 15.12.2023 - 14:14
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        Sarıkamış'ta "Yerli Malı Haftası" kutlandı
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        Sarıkamış ilçesinde, Yerli Malı Haftası kapsamında etkinlik düzenledi.

        Sarıkamış 29 Eylül İlkokulu'nda düzenlenen etkinliğe, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, eşi Sema Aslantatar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, öğretmen ve öğrenciler ile veliler katıldı.

        Etkinlikte kadınlar yöresel yemekler hazırladı, öğrenciler de evlerinden getirdikleri ürünleri öğretmenlerine ve ailelere ikram etti.

        Yöresel lezzetlerden tadan Kaymakam Aslantatar, velilere, öğrencilere teşekkür etti.

        Okul müdürü Gözde Karakaş, çocukların küçük yaşta yerli malı kullanımına özendirilmesi gerektiğini belirterek, "Öğretmenlerimiz, velilerimiz, öğrencilerimiz bu etkinlik için büyük emek verdiler, hazırlık yaptılar. Amacımız, öz kültürümüzü her anlamda korumak ve öğrencilerimize küçük yaşta aşılamaya çalışarak yaşatmak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Etkinlik, öğrencilerin Kafkas Halk Oyunları gösterisiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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