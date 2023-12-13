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        Kars ve Ardahan'da sis ulaşımı aksattı

        Kars ve Ardahan'da etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksamalara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 12:01 Güncelleme: 13.12.2023 - 12:08
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        Kars ve Ardahan'da sis ulaşımı aksattı
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        Kars ve Ardahan'da etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksamalara yol açtı.

        Kars-Digor kara yolunda etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yer yer görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

        İl merkezinde ise sisle kaplanan Kars Kalesi ve çevresinde güzel manzaralar oluştu.

        Ardahan'da da kent genelinde etkili olan sis, Kura Nehri bölgesinde daha yoğun hissedildi.

        Ardahan-Artvin kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler sis farlarını yakıp dikkatli ilerledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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