Kars'ta 38 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kars'ın Digor ilçesinde 4 suçtan 38 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmasını sürdürdü.
Bu kapsamda, jandarma ekipleri 4 ayrı suçtan 38 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A'yı teknik ve fiziki takibi sonucu gizlendiği yerde yakaladı.
"Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi kan gütme saikiyle tasarlayarak öldürme" suçundan 6 yıl 3 ay, "tasarlayarak öldürme" suçundan 11 yıl 3 ay, "tasarlayarak kan gütmek saikiyle öldürme" suçundan 15 yıl ve "çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi kan gütme saikiyle tasarlayarak öldürme" suçundan 6 yıl 3 ay olmak üzere toplam 38 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
