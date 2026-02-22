Kars'ta 38 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kars'ın Digor ilçesinde 4 suçtan 38 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.



Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmasını sürdürdü.



Bu kapsamda, jandarma ekipleri 4 ayrı suçtan 38 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A'yı teknik ve fiziki takibi sonucu gizlendiği yerde yakaladı.



"Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi kan gütme saikiyle tasarlayarak öldürme" suçundan 6 yıl 3 ay, "tasarlayarak öldürme" suçundan 11 yıl 3 ay, "tasarlayarak kan gütmek saikiyle öldürme" suçundan 15 yıl ve "çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi kan gütme saikiyle tasarlayarak öldürme" suçundan 6 yıl 3 ay olmak üzere toplam 38 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

