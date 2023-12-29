Ankara'da vefat eden Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali son yolculuğuna uğurlandı Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kars'ın Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali'nin cenazesi toprağa verildi.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kars'ın Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali'nin cenazesi toprağa verildi.

İlçede 8 Aralık'ta kalp krizi sonrası beyin kanaması geçirdiği tespit edilen ve ambulans uçakla sevk edildiği Ankara'da vefat eden 61 yaşındaki Hayali için Sarıkamış Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, törende, Sarıkamış'ta acı bir gün yaşandığını söyledi.

Hayali'ye rahmet dileyen Aslantatar, "İnsan vefat ettiği zaman arkasından güzel konuşuluyorsa bundan güzel miras yok. Herkes Harun başkanın dürüstlüğünden bahsediyor, bundan büyük bir zenginlik yoktur. Böyle güzel bir belediye başkanımızla çalıştığımız için kendimizi şanslı addediyoruz. Rabbim ailesine sabır versin, başımız sağ olsun. Sarıkamış'ın başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin inşallah." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın da Hayali'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Helallik alınmasının ardından Hayali'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, Kazım Karabekir Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Sarıkamış Şehir Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Cemal Kiper, Sarıkamış 9.Komando Tugay Komutan Vekili Albay Ünsal Bilir, bazı il ve ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Sarıkamış'ta 8 Aralık'ta kalp krizi sonrası beyin kanaması geçirdiği tespit edilen ve ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilen 61 yaşındaki Hayali, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde 27 Aralık'ta vefat etmişti.

MHP'den aday gösterildiği 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Sarıkamış Belediye Başkanı seçilen Hayali, 3 çocuk babasıydı.