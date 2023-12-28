Kars'ta kuvvetli rüzgar, çatıları uçurdu KARS'takuvvetli rüzgar etkili oldu; birçok evin çatısı uçtu, ahırlar zarar gördü.

KARS'takuvvetli rüzgar etkili oldu; birçok evin çatısı uçtu, ahırlar zarar gördü.

Kent merkezi ile ilçelerde etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ihbarlarına göre; Digor ilçesi Sorguçkavak köyü ile Arpaçay ilçesi Küçükboğaz, Atcılar ve Carcıoğlu köylerinde toplamda 7 evin çatısı uçtu, ahırlar zarar gördü. AFAD ekipleri, bölgede hasar tespit çalışması başlattı.