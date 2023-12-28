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        Kars'ta kuvvetli rüzgar, çatıları uçurdu

        KARS'takuvvetli rüzgar etkili oldu; birçok evin çatısı uçtu, ahırlar zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 15:56 Güncelleme: 28.12.2023 - 16:00
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        Kars'ta kuvvetli rüzgar, çatıları uçurdu
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        KARS'takuvvetli rüzgar etkili oldu; birçok evin çatısı uçtu, ahırlar zarar gördü.

        Kent merkezi ile ilçelerde etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ihbarlarına göre; Digor ilçesi Sorguçkavak köyü ile Arpaçay ilçesi Küçükboğaz, Atcılar ve Carcıoğlu köylerinde toplamda 7 evin çatısı uçtu, ahırlar zarar gördü. AFAD ekipleri, bölgede hasar tespit çalışması başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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