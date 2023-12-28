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        Selim-Göle kara yolu kış mevsiminde kapalı kalacak

        Kars'ın Selim ilçesi ile Ardahan'ın Göle ilçesi arasındaki yol, kar ve tipi nedeniyle tüm kış sezonunda geçerli olmak üzere ulaşıma kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 11:49 Güncelleme: 28.12.2023 - 11:54
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        Selim-Göle kara yolu kış mevsiminde kapalı kalacak
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        Kars'ın Selim ilçesi ile Ardahan'ın Göle ilçesi arasındaki yol, kar ve tipi nedeniyle tüm kış sezonunda geçerli olmak üzere ulaşıma kapatıldı.

        Kentte yüksek rakımdaki yollarda tipi ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Selim-Göle kara yolunu olumsuz hava koşulları nedeniyle kış sezonu boyunca ulaşıma kapattı.

        Ekipler yolun ortasına "Kar ve tipi nedeniyle yol trafiğe kapalıdır" levhası astı.

        Sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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