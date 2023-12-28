Kars'ta sahte içki operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Kars'ta yılbaşı öncesi düzenlenen sahte içki operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte-kaçak alkollü içki satışının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Polis ekiplerince bazı adreslere düzenlenen operasyonda, 32 şişe halinde 18 litre sahte içki, 70 litre sahte alkol yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi.

Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

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