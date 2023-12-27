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        Kars'ın Sarıkamış Belediye Başkanı Hayali tedavi gördüğü hastanede vefat etti

        Kars'ın Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 16:02 Güncelleme: 27.12.2023 - 16:02
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        Kars'ın Sarıkamış Belediye Başkanı Hayali tedavi gördüğü hastanede vefat etti
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        Kars'ın Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

        İlçede 8 Aralık'ta kalp krizi sonrası beyin kanaması geçirdiği tespit edilen ve ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilen 61 yaşındaki Hayali, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Hayali'nin cenazesinin cuma günü ilçede toprağa verileceği öğrenildi.

        MHP'den aday gösterildiği 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Sarıkamış Belediye Başkanı seçilen Hayali, 3 çocuk babasıydı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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