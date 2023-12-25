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        Kars'ta "kar tatilini" fırsat bilen çocuklar kızakla kaydı

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verilen Kars'ta, çocuklar kızakla kayarak eğlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 17:01 Güncelleme: 25.12.2023 - 17:03
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        Kars'ta "kar tatilini" fırsat bilen çocuklar kızakla kaydı
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        Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verilen Kars'ta, çocuklar kızakla kayarak eğlendi.

        Kar ve tipi nedeniyle eğitime ara verilen Akyaka ilçesinde, çocuklar tahtadan ve bidondan yaptıkları kızaklarla kaydı.

        Çocuklardan Akif Yağcı, yoğun kar ve tipinin dinmesinin ardından kızaklarıyla kayağa koştuklarını söyledi. Yağcı, arkadaşlarıyla güzel zaman geçirdiklerini anlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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