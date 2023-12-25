Kars'ta "kar tatilini" fırsat bilen çocuklar kızakla kaydı
Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verilen Kars'ta, çocuklar kızakla kayarak eğlendi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verilen Kars'ta, çocuklar kızakla kayarak eğlendi.
Kar ve tipi nedeniyle eğitime ara verilen Akyaka ilçesinde, çocuklar tahtadan ve bidondan yaptıkları kızaklarla kaydı.
Çocuklardan Akif Yağcı, yoğun kar ve tipinin dinmesinin ardından kızaklarıyla kayağa koştuklarını söyledi. Yağcı, arkadaşlarıyla güzel zaman geçirdiklerini anlattı.
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