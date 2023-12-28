Kağızman'da "Kudüs'ü Anlamak ve Anlatmak" temalı fotoğraf sergisi açıldı Kağızman ilçesinde "Kudüs'ü Anlamak ve Anlatmak" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Kağızman ilçesinde "Kudüs'ü Anlamak ve Anlatmak" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Kağızman İlçe Müftülüğü bünyesinde İkra Kur'an Kursu tarafından Kağızman Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen resim sergisinin açılışını Müftü Abdulselam Çakmak, Milli Eğitim Müdürü Selim Suat Güner, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Murat Demirci yaptı.

Açılış sonrasında sergi davetliler tarafından gezildi.

İlçe Müftüsü Abdulselam Çakmak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadıklarını ifade ederek, Kudüs'ün gençlik için öneminin doğru anlaşılması açısından serginin önemli olduğunu söyledi.