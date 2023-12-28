Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars´ta yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

        KARS´ta yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda bir iş yerinde 18 litre sahte içki ele geçirilirken, 10 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 12:15 Güncelleme: 28.12.2023 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars´ta yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARS´ta yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda bir iş yerinde 18 litre sahte içki ele geçirilirken, 10 kişi gözaltına alındı.

        Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürmeye çalışanlara yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezinde bir iş yerine baskın yapan ekipler, sırt çantasına gizlenmiş 32 şişe halinde 18 litre sahte içki ve 70 litre etil alkol ele geçirildi. Sahte içkilerle ilgili 10 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Facianın ardından iki kritik soru
        Facianın ardından iki kritik soru
        Asgari ücretin enflasyona etkisi ne olacak?
        Asgari ücretin enflasyona etkisi ne olacak?
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        Ece Ronay'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Ece Ronay'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Eyfel Kulesi'nde grev
        Eyfel Kulesi'nde grev
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Bahis ve şans oyunlarında vergiler düşürüldü
        Bahis ve şans oyunlarında vergiler düşürüldü
        Cani tekerlekli sandalye ile geldi!
        Cani tekerlekli sandalye ile geldi!
        RSV aşısı, hastaneye yatışı yüzde 80'den fazla azaltıyor
        RSV aşısı, hastaneye yatışı yüzde 80'den fazla azaltıyor
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        'Günübirlik kiralama' yönetmeliği yayımlandı
        'Günübirlik kiralama' yönetmeliği yayımlandı
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        Askerlik ve doğum borçlanmasında 3 günlük fırsat
        Askerlik ve doğum borçlanmasında 3 günlük fırsat
        Meksika-ABD sınırında göçmen yoğunluğu
        Meksika-ABD sınırında göçmen yoğunluğu
        İşsizlik maaşı asgari ücretle artıyor
        İşsizlik maaşı asgari ücretle artıyor
        Terör örgütünün sözde Suriye Kamışlı sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Suriye Kamışlı sorumlusu etkisiz!
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Selim-Göle kara yolu kış mevsiminde kapalı kalacak
        Selim-Göle kara yolu kış mevsiminde kapalı kalacak
        Kars'ta sahte içki operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
        Kars'ta sahte içki operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
        Kağızman'da "Kudüs'ü Anlamak ve Anlatmak" temalı fotoğraf sergisi açıldı
        Kağızman'da "Kudüs'ü Anlamak ve Anlatmak" temalı fotoğraf sergisi açıldı
        Kardan kapanan Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma açıldı
        Kardan kapanan Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma açıldı
        Kars'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı
        Kars'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "KKTC'nin Türk Dünyası İçerisindeki Stratejik Öne...
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "KKTC'nin Türk Dünyası İçerisindeki Stratejik Öne...