Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da kadına şiddet! Cani tekerlekli sandalye ile gelip eski karısını vurdu! - En son haberler

        Cani tekerlekli sandalye ile gelip eski karısını vurdu!

        Kadına yönelik şiddet bu kez İstanbul Fatih'te ortaya çıktı. İlçede yürüme engelli bir kişi tekerlekli sandalye ile eski karısının evinin önüne geldi. Ardından da evden çıkan kadınla önce tartıştı ardından da kurşun yağdırdı. Halide Birtaş adlı kadın ağır yaralanırken saldırgan olay yerinden tekerlekli sandalyesi ile kaçtı. Yakalanan saldırganın ifadesi de ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 11:37 Güncelleme: 28.12.2023 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cani tekerlekli sandalye ile geldi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fatih'te yürüme engelli kişi, eski eşini evinin önünde 2 el ateş ederek yaraladıktan sonra akülü sandalye ile olay yerinden kaçtı.

        DHA'nın haberine göre yaralı kadın hastaneye kaldırılırken polis ekipleri , saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

        Olay dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Yürüme engelli Mehmet Ali G. ile Halide Birtaş bir süre önce boşandı. Mehmet Ara G. dün eski eşinin evinin önüne geldi ve ikili tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyüdü. Mehmet Ara G. eski eşine 2 el ateş etti.

        REKLAM

        Silahtan çıkan kurşunlar kadının karın ve kasığına isabet etti. Yaralanan kadın yere düşerken saldırgan olay yerinde tekerlekli sandalyesi ile kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yapan ekipler kadını hastaneye götürdü.

        YAKALANDI, İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaparak engelli saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken saldırganın akülü aracıyla kaçışı bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Yakalanan saldırganın ilk ifadesinde de "Oğlumun husumetlisi vardı bu yüzden silah aldım. Eski eşimle de tartışırken silah yanlışlıkla ateş aldı" dediği öğrenildi.

        Sokak sakini Gülsen Sayar, "Aralarında bir husumet varmış sanırım. Ben sadece iki el silah sesi duydum. Kadın hastaneye kaldırıldı, dün akşam yoğun bakımdaydı. 24 saatlik bir tehlikeli süreç vardı" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Facianın ardından iki kritik soru
        Facianın ardından iki kritik soru
        Asgari ücretin enflasyona etkisi ne olacak?
        Asgari ücretin enflasyona etkisi ne olacak?
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        Ece Ronay'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Ece Ronay'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Eyfel Kulesi'nde grev
        Eyfel Kulesi'nde grev
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Bahis ve şans oyunlarında vergiler düşürüldü
        Bahis ve şans oyunlarında vergiler düşürüldü
        RSV aşısı, hastaneye yatışı yüzde 80'den fazla azaltıyor
        RSV aşısı, hastaneye yatışı yüzde 80'den fazla azaltıyor
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        'Günübirlik kiralama' yönetmeliği yayımlandı
        'Günübirlik kiralama' yönetmeliği yayımlandı
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        Askerlik ve doğum borçlanmasında 3 günlük fırsat
        Askerlik ve doğum borçlanmasında 3 günlük fırsat
        Meksika-ABD sınırında göçmen yoğunluğu
        Meksika-ABD sınırında göçmen yoğunluğu
        İşsizlik maaşı asgari ücretle artıyor
        İşsizlik maaşı asgari ücretle artıyor
        Terör örgütünün sözde Suriye Kamışlı sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Suriye Kamışlı sorumlusu etkisiz!
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?