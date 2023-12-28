Fatih'te yürüme engelli kişi, eski eşini evinin önünde 2 el ateş ederek yaraladıktan sonra akülü sandalye ile olay yerinden kaçtı.

DHA'nın haberine göre yaralı kadın hastaneye kaldırılırken polis ekipleri , saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Yürüme engelli Mehmet Ali G. ile Halide Birtaş bir süre önce boşandı. Mehmet Ara G. dün eski eşinin evinin önüne geldi ve ikili tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyüdü. Mehmet Ara G. eski eşine 2 el ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yapan ekipler kadını hastaneye götürdü.

Silahtan çıkan kurşunlar kadının karın ve kasığına isabet etti. Yaralanan kadın yere düşerken saldırgan olay yerinde tekerlekli sandalyesi ile kaçtı.

YAKALANDI, İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaparak engelli saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken saldırganın akülü aracıyla kaçışı bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yakalanan saldırganın ilk ifadesinde de "Oğlumun husumetlisi vardı bu yüzden silah aldım. Eski eşimle de tartışırken silah yanlışlıkla ateş aldı" dediği öğrenildi.

Sokak sakini Gülsen Sayar, "Aralarında bir husumet varmış sanırım. Ben sadece iki el silah sesi duydum. Kadın hastaneye kaldırıldı, dün akşam yoğun bakımdaydı. 24 saatlik bir tehlikeli süreç vardı" diye konuştu.