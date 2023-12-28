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        Kars'ta şiddetli rüzgar nedeniyle köylerde çatılar uçtu

        Kars'ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı köylerde evlerin çatıları uçtu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 16:16 Güncelleme: 28.12.2023 - 16:34
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        Kars'ta şiddetli rüzgar nedeniyle köylerde çatılar uçtu
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        Kars’ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı köylerde evlerin çatıları uçtu.

        Kars merkez ve ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

        Şiddetli rüzgar nedeniyle Digor'a bağlı Sorguçkavak, Arpaçay'a bağlı Küçükboğaz, Atcılar ve Carcıoğlu köylerinde 7 ev ile ahırın çatıları zarar gördü.

        AFAD ekipleri hasar meydana gelen bölgelerde hasar tespit çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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