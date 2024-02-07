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        Haberler Magazin Hatay'da deprem yüzünden akrabalarına kaybeden Karsu Dönmez deprem alanından duyurdu: Büyükannemin tabaklarını buldum - Magazin haberleri

        Karsu Dönmez deprem alanından duyurdu: Büyükannemin tabaklarını buldum

        Karsu Dönmez, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin birinci yıl dönümünde anma törenlerine katılmak üzere memleketi Hatay'a gitti. Depremlerde 17 akrabasını kaybeden Dönmez, büyükannesinin evinin olduğu sokağa gittiğinde büyük bir şok yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 11:22 Güncelleme: 07.02.2024 - 11:44
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        Karsu Dönmez, Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te 11 ilimizde büyük yıkıma neden olan depremlerin birinci yıl dönümünde memleketi Hatay'a gitti.

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        Karsu Dönmez, 53.537 vatandaşımızın kaybettiğimiz depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da 17 akrabasını kaybetmişti.

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        Kurduğu Karsu Vakfı aracılığıyla Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi’nde herkesin kullanımına sunulacak olan bir müzik okulu açmaya hazırlanan Karsu Dönmez, depremin birinci yıl dönümündeki anma törenlerine katılmak üzere soluğu şehirde aldı.

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        "BÜYÜKANNEMİN TABAKLARINI BULDUM"

        Karsu Dönmez, depremde kaybettiği büyükannesinin evinin olduğu sokağa gittiğinde büyük bir şok yaşadı. Yıkılan evin arsasında büyükannesinin kırılmış tabakların parçalarını gören Dönmez, yaşadığı duygusal anları; "Az önce büyükannemin tabaklarını buldum. Anılarımda tabaklarda çökelek, tepsi kebabı, künefe yemeklerini hâlâ görüyorum" dedi.

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        Karsu Dönmez'in büyükannesi, enkazdan yaralı olarak çıkarıldıktan birkaç gün sonra hayata veda etmişti.

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        DEPREMZEDELER İÇİN HOLLANDA'DA YARDIM TOPLAMIŞTI

        Hatay’ın Karsu Köyü'nden 1990'da Hollanda’ya göç eden bir ailenin kızı olan Karsu Dönmez, Hollanda’da depremzedeler için düzenlenen bağış gecesinde yardım toplamıştı. Hollanda Kralı’nın Kuzey eyalet temsilcisi Arthur van Dijk, konserdeki davetlileri bağış kampanyasına katılmaya davet etmişti.

        Fotoğraflar: DHA, AA, Instagram

        #Karsu Dönmez
        #Deprem

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