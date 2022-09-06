Kas kütlesini artırmak sadece spor yapan insanlar için değil, her yaştan bireyler için önem taşıyor. Vücut içerisindeki kasların geliştirilmesi, kilo vermek, daha enerjik olmak, daha sıkı görünmenin yanı sıra aynı zamanda sağlıklı bir yaşam sürmeye de yardımcı olur.

KAS KÜTLESİNİN ARTMASININ ÖNEMİ NEDİR?

-Kaslarımız, biz hareket halinde değilken bile enerji harcar, bu nedenle aktif bir mekanizma olduğu için, kas kütlesini artırmak kilo yönetimi bakımından da yararlıdır.

-Kaslar sağlıklı bir vücut görüntüsü için vücudun daha sıkı ve diri durmasını sağlar.

-Kan şekerinin yönetilmesine yardımcı olur.

-Kaslar eklemlerimizi destekler ve ağrıların azalmasına yardımcı olur.

-Zamanla yaş aldıkça kas kütlemiz ve gücümüz azalır bu nedenle doğru vakitte yapılan kas kütlesi gücümüzü korumamızda yardımcı olur.

KAS YAPAN BESİNLER