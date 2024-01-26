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        Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 33 yaralı (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 10:32 Güncelleme: 26.01.2024 - 10:35
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        Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 33 yaralı (3)
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        BAKANTUNÇ: 2 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Kastamonu-Taşköprü kara yolunda, İstanbul-Sinop seferini yapan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 6 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Kazayla ilgili Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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