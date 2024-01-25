Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da kendilerini jandarma olarak tanıtan 3 kişi yakalandı

        Kastamonu'da kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli Düzce'de yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 12:16 Güncelleme: 25.01.2024 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da kendilerini jandarma olarak tanıtan 3 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli Düzce'de yakalandı.

        Hanönü ilçesine bağlı Akçasu köyünde ikamet eden A.Ö'nün evine gelerek kendisini jandarma olarak tanıtan kişi, A.Ö'nün babasının hırsızlık olayına karıştığını ve nüfus cüzdanının hırsızlık olayında kullanıldığını, evde bulunan altınların da çalınan altınlar olup olmadığının belirlenmesi gerektiğini söyledi.

        Bunun üzerine evdeki 6 bilezik, kolye, bileklik, küpe, yüzük, yarım ve çeyrek altın ile 6 bin lirayı kendisini jandarma olarak tanıtan kişiye veren A.Ö, bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak durumu jandarmaya bildirdi.

        İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Olayla ilgili E.S, E.P. ve T.Y.F.A, Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan ortak operasyonla Düzce'de gözaltına alındı.

        Şüphelilere ait araç ve ikametlerde yapılan aramada dolandırıcılık olayına konu ziynet eşyaları ve para ele geçirilerek A.Ö'ye teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Erkek Boks Milli Takımı, kar kış demeden olimpiyatlara hazırlanıyor
        Erkek Boks Milli Takımı, kar kış demeden olimpiyatlara hazırlanıyor
        Kastamonu'da otomobilde kahve paketlerine gizlenmiş uyuşturucu bulundu
        Kastamonu'da otomobilde kahve paketlerine gizlenmiş uyuşturucu bulundu
        Kastamonu'da bir kişi silahla öldürülmüş halde yolda bulundu
        Kastamonu'da bir kişi silahla öldürülmüş halde yolda bulundu
        Kastamonu'da kamyonun çarptığı kadın öldü
        Kastamonu'da kamyonun çarptığı kadın öldü
        Masa tenisinde Avusturya'da üçüncü olan Kuzey Gündoğdu'nun başarısı Kastamo...
        Masa tenisinde Avusturya'da üçüncü olan Kuzey Gündoğdu'nun başarısı Kastamo...
        Olimpik Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı sona erdi
        Olimpik Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı sona erdi