Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu'da tartıştığı husumetlisini bıçakla öldüren sanık hakim karşısında

        Kastamonu'da tartıştığı husumetlisini bıçakla öldüren sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 11:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da tartıştığı husumetlisini bıçakla öldüren sanık hakim karşısında

        Kastamonu'da tartıştığı husumetlisini bıçakla öldüren sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.


        Kastamonu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, kasten öldürme suçundan tutuklu yargılanan sanık S.Ç. ile maktul İmdat Y'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı.

        Sanık S.Ç, savunmasında, İmdat Y. ile geçmişe dayalı anlaşmazlıklarının olduğunu anlattı.

        Cami minaresi yapımıyla ilgili sosyal medya paylaşımı yaptığını anlatan S.Ç, "Paylaşımda özel olarak kimseyi kastetmedim. Emeği geçenlere teşekkür ettim, karşı çıkanlara ise sitem ettim." dedi.

        Olay günüyle ilgili konuşan S.Ç, şu ifadeleri kullandı:

        "Tarlalardan geçerek köye dönerken İmdat Y, bana yaklaşık 5 metre kala koşarak yolumu kesti. 'Sen niye beni kastederek paylaşım yapıyorsun' dedi. Onu kastetmediğimi söyledim. 'Seni öldürmeden olmayacak' diyerek elindeki kancayla başıma ve göğsüme vurdu. Elinde iki kanca vardı. Her yerim kan oldu, gözlerimi açamıyordum. Kendimi korumak için bıçağı çıkardım ve salladım. Kaç kez salladığımı hatırlamıyorum. Sonra yaklaşık 50 metre gittikten sonra arkamı döndüm, eşi yanına gelmişti, İmdat Y, hala ayaktaydı. Yaralı şekilde eve gittim ve oğluma beni hastaneye götürmesini söyledim. Jandarmayı aradım, aileme zarar gelmesinden korktuğumu belirttim. Biz ailemizle rızkımız için çabalayan insanlarız."

        Maktul İmdat Y'nin eşi N.Y. ise, "Eşim hayvanların önünde, ben arkasında gidiyordum. Aramızda yaklaşık 20 metre vardı. S.Ç. eşimin önüne çıktı, elinde bıçakla üzerine yürüdü. Eşim geri giderken birden bıçağı sapladı. Olayın ardından koşarak onlara doğru gittim ama düştüm. Kalktığımda her şey bitmişti, S.Ç. oradan ayrılmıştı. İlk karşılaştığımızda sadece S.Ç'nin sesini duydum. Küfür ettiğini duydum ama şikayet konusuyla ilgili konuşmasını duymadım. Eşimin elinde iki kanca vardı. İşimiz bitince eve götürür, ertesi gün tekrar yanımıza alırdık." dedi.

        Mahkeme heyeti, sanık S.Ç'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Kastamonu'nun Esenli köyü Merkez Mahallesi'nde 8 Temmuz 2025'te aralarında husumet bulunan S.Ç. (43) ile İmdat Y. (51) arasında tartışma çıkmış, S.Ç. bıçakla İmdat Y'yi öldürmüştü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Okul saatleri dışında e-kelepçe takacak!
        Okul saatleri dışında e-kelepçe takacak!
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Simba'nın Ukraynalı sahibi konuştu
        Simba'nın Ukraynalı sahibi konuştu
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        'Minik Serçe' ortaya çıktı
        'Minik Serçe' ortaya çıktı
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Trump'ın Paris Büyükelçisi dünürü kriz yarattı
        Trump'ın Paris Büyükelçisi dünürü kriz yarattı
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        Kadavradan yağ transferi
        Kadavradan yağ transferi

        Benzer Haberler

        Tarlada kavga ettiği husumetlisini öldüren sanık hakim karşısına çıktı Tutu...
        Tarlada kavga ettiği husumetlisini öldüren sanık hakim karşısına çıktı Tutu...
        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından iftar verildi
        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından iftar verildi
        Taşköprü'de şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi
        Taşköprü'de şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi
        Kastamonu'da tabancayla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
        Kastamonu'da tabancayla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
        Kastamonu'da musluk suyunun sürekli bulanık akmasına tepki Mahalle muhtarı...
        Kastamonu'da musluk suyunun sürekli bulanık akmasına tepki Mahalle muhtarı...
        Kastamonu Valiliğinden kuvvetli kar yağışı uyarısı
        Kastamonu Valiliğinden kuvvetli kar yağışı uyarısı