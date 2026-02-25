Kastamonu'da tartıştığı husumetlisini bıçakla öldüren sanık hakim karşısında

Kastamonu'da tartıştığı husumetlisini bıçakla öldüren sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.





Kastamonu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, kasten öldürme suçundan tutuklu yargılanan sanık S.Ç. ile maktul İmdat Y'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı.



Sanık S.Ç, savunmasında, İmdat Y. ile geçmişe dayalı anlaşmazlıklarının olduğunu anlattı.



Cami minaresi yapımıyla ilgili sosyal medya paylaşımı yaptığını anlatan S.Ç, "Paylaşımda özel olarak kimseyi kastetmedim. Emeği geçenlere teşekkür ettim, karşı çıkanlara ise sitem ettim." dedi.



Olay günüyle ilgili konuşan S.Ç, şu ifadeleri kullandı:



"Tarlalardan geçerek köye dönerken İmdat Y, bana yaklaşık 5 metre kala koşarak yolumu kesti. 'Sen niye beni kastederek paylaşım yapıyorsun' dedi. Onu kastetmediğimi söyledim. 'Seni öldürmeden olmayacak' diyerek elindeki kancayla başıma ve göğsüme vurdu. Elinde iki kanca vardı. Her yerim kan oldu, gözlerimi açamıyordum. Kendimi korumak için bıçağı çıkardım ve salladım. Kaç kez salladığımı hatırlamıyorum. Sonra yaklaşık 50 metre gittikten sonra arkamı döndüm, eşi yanına gelmişti, İmdat Y, hala ayaktaydı. Yaralı şekilde eve gittim ve oğluma beni hastaneye götürmesini söyledim. Jandarmayı aradım, aileme zarar gelmesinden korktuğumu belirttim. Biz ailemizle rızkımız için çabalayan insanlarız."



Maktul İmdat Y'nin eşi N.Y. ise, "Eşim hayvanların önünde, ben arkasında gidiyordum. Aramızda yaklaşık 20 metre vardı. S.Ç. eşimin önüne çıktı, elinde bıçakla üzerine yürüdü. Eşim geri giderken birden bıçağı sapladı. Olayın ardından koşarak onlara doğru gittim ama düştüm. Kalktığımda her şey bitmişti, S.Ç. oradan ayrılmıştı. İlk karşılaştığımızda sadece S.Ç'nin sesini duydum. Küfür ettiğini duydum ama şikayet konusuyla ilgili konuşmasını duymadım. Eşimin elinde iki kanca vardı. İşimiz bitince eve götürür, ertesi gün tekrar yanımıza alırdık." dedi.



Mahkeme heyeti, sanık S.Ç'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



- Olay



Kastamonu'nun Esenli köyü Merkez Mahallesi'nde 8 Temmuz 2025'te aralarında husumet bulunan S.Ç. (43) ile İmdat Y. (51) arasında tartışma çıkmış, S.Ç. bıçakla İmdat Y'yi öldürmüştü.

