        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu Valiliğinden kuvvetli kar yağışı uyarısı

        Kastamonu Valiliği, şehrin kuzeyi ve yüksek rakımları bölgeleri için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 14:24 Güncelleme:
        Kastamonu Valiliğinden kuvvetli kar yağışı uyarısı

        Kastamonu Valiliği, şehrin kuzeyi ve yüksek rakımları bölgeleri için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 24 Şubat Salı günü gece saatlerinden itibaren Pınarbaşı, Doğanyurt, Şenpazar, Cide ve İnebolu ilçelerinde kar yağışı beklendiği belirtildi.

        Kar yağışının yüksek rakımlı bölgelerde yer yer kuvvetli olacağı aktarılan açıklamada, vatandaşların yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olmaları istendi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

