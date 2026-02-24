Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Bu kapsamda teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 gram sentetik uyuşturucu katkılı tütün, 130 mililitre sentetik uyuşturucu katkılı sıvı madde, 15 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan S.K, H.D, B.M, E.A.Y, E.G, H.D, K.C.İ, M.A, M.T, A.E.Y. ve Y.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

