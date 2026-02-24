Canlı
        Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.


        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.


        Bu kapsamda teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenlendi.


        Operasyonda 12 gram sentetik uyuşturucu katkılı tütün, 130 mililitre sentetik uyuşturucu katkılı sıvı madde, 15 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi.


        Gözaltına alınan S.K, H.D, B.M, E.A.Y, E.G, H.D, K.C.İ, M.A, M.T, A.E.Y. ve Y.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

