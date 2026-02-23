Canlı
        Kastamonu'da 2025 yılında 81 kamu binası yangın risklerine karşı denetlendi

        Kastamonu'da 2025 yılında 81 kamu binası yangın risklerine karşı denetlendi

        Kastamonu'da 2025 yılında 81 kamu binasının Kamu Kurumları Yangın Denetim Komisyonunca denetlendiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 14:43
        Kastamonu'da 2025 yılında 81 kamu binası yangın risklerine karşı denetlendi

        Kastamonu'da 2025 yılında 81 kamu binasının Kamu Kurumları Yangın Denetim Komisyonunca denetlendiği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) koordinasyonunda ilgili kurumlardan temsilcilerin katılımlarıyla oluşturulan komisyonun çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

        Açıklamada, komisyonun, 2025 yılında yaptığı çalışmalar kapsamında Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı 11 öğrenci yurdu, 2 huzurevi, 3 engelli bakım ve rehabilitasyon merkezi, 18 kamu misafirhanesi ve 47 kamu hizmet binası olmak üzere 81 yapının yangın riskleri ve alınması gereken tedbirler açısından denetlendiği aktarıldı.

        Can ve mal güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması amacıyla denetimlerin 2026 yılında da titizlikle sürdürüleceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

