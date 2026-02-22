Ilgaz Dağı'nda yoğun sis ve kar yağışı etkili oluyor
Ilgaz Dağı'nda yoğun sis ve kar yağışı etkili oluyor.
Giriş: 22.02.2026 - 16:05 Güncelleme:
Ilgaz Dağı'nda yoğun sis ve kar yağışı etkili oluyor.
Ilgaz Dağı Milli Parkı bölgesinde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkisini sürdürüyor.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü bölgede aralıklarla kar yağışı devam ediyor.
Kar yağışı ve sisin oluşturduğu manzara dronla görüntülendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri