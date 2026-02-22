Ilgaz Dağı'nda yoğun sis ve kar yağışı etkili oluyor.



Ilgaz Dağı Milli Parkı bölgesinde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkisini sürdürüyor.



Sis nedeniyle görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü bölgede aralıklarla kar yağışı devam ediyor.



Kar yağışı ve sisin oluşturduğu manzara dronla görüntülendi.

