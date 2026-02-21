Canlı
        Hanönü'de Enderun usulü teravih namazı kılındı

        Hanönü'de Enderun usulü teravih namazı kılındı

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Enderun usulü teravih namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 21:15 Güncelleme: 21.02.2026 - 21:15
        Hanönü'de Enderun usulü teravih namazı kılındı
        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Enderun usulü teravih namazı kılındı.

        Hanönü İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Enderun usulü teravih namazı, Hanönü Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'nde kılındı.

        Kastamonu Hafızlar Topluluğunun katıldığı teravih namazının her 4 rekatı Türk musikisinin farklı makamlarıyla icra edildi ve namaz aralarında ilahiler seslendirildi.

        Teravih namazına Hanönü Kaymakamı Emre Oktay, İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan ve vatandaşlar katıldı.

