Taşköprü'de ramazan etkinlikleri başladı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler başladı.



Taşköprü Belediye tarafından düzenlenen programda birbirinden eğlenceli gösteriler sahnelenirken, salonu dolduran vatandaşlar keyifli bir akşam yaşadı.



Açık Hava Düğün Salonu'ndaki etkinlikler kapsamında Hacivat-Karagöz gösterileri ve çeşitli oyunlar sahnelendi.



Ramazan etkinliğine katılan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, "Bu akşam çocuklarımızın mutluluğunu, ailelerimizin heyecanını hep birlikte yaşadık. Evlatlarımızın yüzündeki bir tebessüm, bizim için en büyük motivasyon kaynağıdır." ifadelerini kullandı.







