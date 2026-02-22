Canlı
        Kastamonu Haberleri

        Kastamonu Valiliğinden fırtına uyarısı

        Kastamonu Valiliği, Karadeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

        Giriş: 22.02.2026 - 13:24
        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 22 Şubat Pazar günü şehrin Karadeniz sahilindeki ilçelerinde rüzgarın batı ve kuzeybatıdan eserek saatteki hızının 75 kilometreye ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

        Açıklamada, 23 Şubat Pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

