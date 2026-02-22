Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

        Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

        Giriş: 22.02.2026 - 14:41
        Aşağı İkizören köyünde İhsan Çelebioğlu'na ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Araç Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü arözözleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

