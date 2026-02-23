Defterdar Uslu'danVergi Haftası dolayısıyla Vali Dallı'ya ziyaret
Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Vergi Haftası dolayısıyla Defterdar Mehmet Uslu ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Vergi Haftası dolayısıyla Defterdar Mehmet Uslu ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Ziyarette, Defterdar Uslu tarafından hafta kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında Vali Dallı'ya bilgi verildi, kurum çalışmaları değerlendirildi.
Vali Dallı, kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği için vergi gelirlerinin önemine dikkati çekti.
Vergi bilincinin toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılmasının önemine işaret eden Dallı, heyet nezdinde kurum personelinin Vergi Haftası'nı kutladı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.