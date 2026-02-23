Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Defterdar Uslu'danVergi Haftası dolayısıyla Vali Dallı'ya ziyaret

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Vergi Haftası dolayısıyla Defterdar Mehmet Uslu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

        Ziyarette, Defterdar Uslu tarafından hafta kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında Vali Dallı'ya bilgi verildi, kurum çalışmaları değerlendirildi.

        Vali Dallı, kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği için vergi gelirlerinin önemine dikkati çekti.

        Vergi bilincinin toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılmasının önemine işaret eden Dallı, heyet nezdinde kurum personelinin Vergi Haftası'nı kutladı.

