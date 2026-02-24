Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Astronot Atasever'den Kastamonu Valisi Dallı'ya ziyaret

        Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 10:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Astronot Atasever'den Kastamonu Valisi Dallı'ya ziyaret

        Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret etti.

        Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Vizyon Buluşmaları" programına katılan Atasever, daha sonra Dallı ile bir araya geldi.

        Dallı, Atasever'e programa katkıları için teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Türkiye'nin uzay misyonunun önemine dikkati çeken Dallı, bu konudaki kararlılığın genç nesillere ilham verdiğini söyledi.

        Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş de yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        ABD'ye rağmen Deepseek'te Nvidia çipi!
        ABD'ye rağmen Deepseek'te Nvidia çipi!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta
        Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Düğün aracı, cenaze aracı oldu!
        Düğün aracı, cenaze aracı oldu!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        Edirne'de son durum! Debiler düşüşe geçti
        Edirne'de son durum! Debiler düşüşe geçti
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        10 çalışandan 1’i yoksul
        10 çalışandan 1’i yoksul

        Benzer Haberler

        Bozkurt Kaymakamı Koçdoğan, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu
        Bozkurt Kaymakamı Koçdoğan, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu
        Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü iftar sofrasıyla asırlık geleneğini yaşa...
        Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü iftar sofrasıyla asırlık geleneğini yaşa...
        Defterdar Uslu'danVergi Haftası dolayısıyla Vali Dallı'ya ziyaret
        Defterdar Uslu'danVergi Haftası dolayısıyla Vali Dallı'ya ziyaret
        Kastamonu'da 2025 yılında 81 kamu binası yangın risklerine karşı denetlendi
        Kastamonu'da 2025 yılında 81 kamu binası yangın risklerine karşı denetlendi
        Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki güneş saatiyle Paflagonya tarihi ortaya çıka...
        Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki güneş saatiyle Paflagonya tarihi ortaya çıka...
        Çorum Belediyesi Suriye'de gönül sofrası kurdu
        Çorum Belediyesi Suriye'de gönül sofrası kurdu