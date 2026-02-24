Astronot Atasever'den Kastamonu Valisi Dallı'ya ziyaret

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret etti.



Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Vizyon Buluşmaları" programına katılan Atasever, daha sonra Dallı ile bir araya geldi.



Dallı, Atasever'e programa katkıları için teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Türkiye'nin uzay misyonunun önemine dikkati çeken Dallı, bu konudaki kararlılığın genç nesillere ilham verdiğini söyledi.



Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş de yer aldı.

