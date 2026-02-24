Kastamonu'da tabancayla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
Kastamonu'da tabancayla yakalan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da tabancayla yakalan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçuyla mücadele kapsamında iki zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda yapılan operasyonda, H.D. ve E.U.M. bulundukları adreste yakalandı.
Şüphelilerin yapılan üst aramalarında 2 tabanca ile 2 şarjör ve 22 tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar jandarmaya götürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.