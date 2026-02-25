Canlı
        Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da kursiyer kadınlar hem çevreye hem aile ekonomisine katkı sağlıyor

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Taşköprü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi kursiyerleri, el emeği ürünleriyle hem çevre bilincini oluşturuyor hem de aile bütçelerine katkı sunuyor.

        Giriş: 25.02.2026 - 15:34
        Kastamonu'da kursiyer kadınlar hem çevreye hem aile ekonomisine katkı sağlıyor

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Taşköprü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi kursiyerleri, el emeği ürünleriyle hem çevre bilincini oluşturuyor hem de aile bütçelerine katkı sunuyor.

        Taşköprü Halk Eğitim Merkezi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının ortaklaşa yürüttüğü projede 66 kursiyer, dikiş atölyesinde ürettikleri bez çanta, hediyelik eşya ve ilçenin simgesi sarımsak figürlü bibloları satışa sunarak gelir elde ediyor.

        Atölyede üretilen tahta baskılı bez çantalar, yalnızca ekonomik bir kazanç kapısı değil, aynı zamanda çevre dostu bir alternatif olarak öne çıkıyor. Naylon poşet kullanımını azaltmayı hedefleyen proje, sürdürülebilir yaşam kültürüne de katkı sağlıyor. Bez çantalar, farklı atölyelerde yapılan özgün baskılarla estetik bir görünüme kavuşuyor ve kurum aracılığıyla satışa sunuluyor.

        Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Betül Demirdağ, yaptığı açıklamada kursiyerlerin hem meslek edindiğini hem de kazanç sağladığını belirterek, "Aile Destek Merkezi kursiyerlerimize dikiş eğitimi veriyoruz. Kurslarımızda bez çanta üretimi gerçekleştiriyoruz. Kursiyerlerimiz burada hem dikiş öğreniyor hem de ürettikleri ürünleri kurumumuz aracılığıyla satarak gelir elde ediyor. Böylece hane ekonomisine doğrudan katkı sunuyorlar. Aynı zamanda bez çanta üretimiyle naylon poşet kullanımının azaltılmasına da teşvik sağlamış oluyoruz." dedi.

        Kursiyer Ayşe Yılmaz ise kursun kendileri için çok yönlü bir kazanım sunduğunu ifade ederek, "Halk Eğitim'de dikiş kursuna geliyorum. Hocamızın rehberliğinde öğrenmeye çalışıyoruz. Burada hem sosyalleşiyoruz hem de ev ekonomisine katkı sağlıyoruz." diye konuştu.



