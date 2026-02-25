Ilgaz Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor
Ilgaz Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor.
Giriş: 25.02.2026 - 19:39 Güncelleme:
Ilgaz Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor.
Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezlerinin bulunduğu bölgede kar yağışı yoğunlaştı.
Yer yer tipi şeklinde devam eden kar yağışı ve etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüler ve vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri