        Kastamonu Haberleri

        Ilgaz Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor.

        Giriş: 25.02.2026 - 19:39 Güncelleme:
        Ilgaz Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor.

        Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezlerinin bulunduğu bölgede kar yağışı yoğunlaştı.

        Yer yer tipi şeklinde devam eden kar yağışı ve etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüler ve vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.



