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        Kastamonu'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 4 kişi öldü

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yolcu otobüsünün tarlaya devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 07:45 Güncelleme: 26.01.2024 - 07:59
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        Kastamonu'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 4 kişi öldü
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yolcu otobüsünün tarlaya devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

        Sürücüsü henüz öğrenilemeyen, Türkay Turizme ait 34 ESY 73 plakalı otobüs, Alatarla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk belirlemelere göre kazada 4 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirlendi.

        Ekiplerin otobüsten çıkardığı yaralıların çevredeki hastanelere sevki sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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