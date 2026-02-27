Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kastamonu'da iftar programında konuştu:

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Yerli ve milli üretim hamleleriyle sağlık teknolojilerinde küresel ölçekte söz sahibi bir Türkiye hedefini büyüttük ve kararlılıkla geliştirmeye devam ediyoruz. Bugün sağlıkta bölgesinde referans olan bir Türkiye var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 20:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kastamonu'da iftar programında konuştu:

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Yerli ve milli üretim hamleleriyle sağlık teknolojilerinde küresel ölçekte söz sahibi bir Türkiye hedefini büyüttük ve kararlılıkla geliştirmeye devam ediyoruz. Bugün sağlıkta bölgesinde referans olan bir Türkiye var." dedi.

        Memişoğlu, kentteki bir düğün salonunda AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Gönül Sofrası" iftar programında yaptığı konuşmada, ramazanın paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ayı olduğunu söyledi.

        Sağlıkta büyük bir dönüşüm yaşandığına işaret eden Memişoğlu, "Ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda sağlık alanında tarihi bir dönüşüm gerçekleştirmiştir. Bu değişimin temelinde güçlü bir irade, milletine adanmış bir liderlik ve insanı merkeze alan vizyon vardır." diye konuştu.

        Hep birlikte sadece tedavi eden değil, koruyan, geliştiren ve üreten bir sağlık sistemi inşa ettiklerini anlatan Memişoğlu, "Koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırdık. Birinci basamağı ve aile hekimliğini güçlendirdik. Şehir hastanelerimizle modern ve güçlü bir altyapı kurduk. Dijitalleşme ve teknoloji yatırımlarıyla sistemi sürekli yeniledik. Yerli ve milli üretim hamleleriyle sağlık teknolojilerinde küresel ölçekte söz sahibi bir Türkiye hedefini büyüttük ve kararlılıkla geliştirmeye devam ediyoruz. Bugün sağlıkta bölgesinde referans olan bir Türkiye var." ifadelerini kullandı.

        Sağlığın Türkiye Yüzyılı vizyonunun en güçlü başlıklarından biri olduğunu vurgulayan Memişoğlu, "Sağlıklı birey, güçlü ailedir. Güçlü aile, güçlü toplumdur. Güçlü toplum ise güçlü Türkiye'dir. Bu anlayışla koruyucu ve önleyici hizmetleri daha da yaygınlaştırıyoruz. Bağımlılıkla mücadeleden kronik hastalıkların önlenmesine kadar vatandaşımızı sürecin merkezine alan proaktif bir yaklaşımı benimsiyoruz. Sadece bugünün değil, geleceğin de sağlık sistemini planlıyoruz. İşte bu yüzden 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' diyoruz." diye konuştu.

        Sağlık çalışanlarının bu sistemin omurgası olduğuna dikkati çeken Memişoğlu, salgın ve afetlerde ortaya koydukları gayret ve sağlık tesislerinde her gün verilen emeğin milletin gönlünde yer edindiğini kaydetti.

        Memişoğlu, "Milletimizin sağlığı için daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha erişilebilir, daha güçlü bir sağlık sistemi için durmadan ilerleyeceğiz." açıklamasında bulundu.

        Programa Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ile partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'den bölgeye yoğun askeri sevkiyat
        ABD'den bölgeye yoğun askeri sevkiyat
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        27 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        27 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        "Trump, saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi"
        "Trump, saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi"
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        Mihalgazi Belediye Başkanı'na hakarete iddianame!
        Mihalgazi Belediye Başkanı'na hakarete iddianame!
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        Altyapı çalışmasında lahit bulundu
        Altyapı çalışmasında lahit bulundu
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kastamonu'da hastane açılışında konuştu:
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kastamonu'da hastane açılışında konuştu:
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: "Türkiye Yüzyılı'nda sağlıklı Türkiye olsun istiyo...
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: "Türkiye Yüzyılı'nda sağlıklı Türkiye olsun istiyo...
        Bakan Memişoğlu: Türkiye, sağlık teknolojisini üreten bir ülke olma yolunda
        Bakan Memişoğlu: Türkiye, sağlık teknolojisini üreten bir ülke olma yolunda
        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "Türkiye sağlık teknolojisini üreten, kendi...
        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "Türkiye sağlık teknolojisini üreten, kendi...
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kastamonu'da konuştu:
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kastamonu'da konuştu:
        Kastamonu Üniversitesi, uluslararasılaşma çalışmalarına devam ediyor
        Kastamonu Üniversitesi, uluslararasılaşma çalışmalarına devam ediyor