Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kastamonu'da iftar programında konuştu:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Yerli ve milli üretim hamleleriyle sağlık teknolojilerinde küresel ölçekte söz sahibi bir Türkiye hedefini büyüttük ve kararlılıkla geliştirmeye devam ediyoruz. Bugün sağlıkta bölgesinde referans olan bir Türkiye var." dedi.



Memişoğlu, kentteki bir düğün salonunda AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Gönül Sofrası" iftar programında yaptığı konuşmada, ramazanın paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ayı olduğunu söyledi.



Sağlıkta büyük bir dönüşüm yaşandığına işaret eden Memişoğlu, "Ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda sağlık alanında tarihi bir dönüşüm gerçekleştirmiştir. Bu değişimin temelinde güçlü bir irade, milletine adanmış bir liderlik ve insanı merkeze alan vizyon vardır." diye konuştu.



Hep birlikte sadece tedavi eden değil, koruyan, geliştiren ve üreten bir sağlık sistemi inşa ettiklerini anlatan Memişoğlu, "Koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırdık. Birinci basamağı ve aile hekimliğini güçlendirdik. Şehir hastanelerimizle modern ve güçlü bir altyapı kurduk. Dijitalleşme ve teknoloji yatırımlarıyla sistemi sürekli yeniledik. Yerli ve milli üretim hamleleriyle sağlık teknolojilerinde küresel ölçekte söz sahibi bir Türkiye hedefini büyüttük ve kararlılıkla geliştirmeye devam ediyoruz. Bugün sağlıkta bölgesinde referans olan bir Türkiye var." ifadelerini kullandı.



Sağlığın Türkiye Yüzyılı vizyonunun en güçlü başlıklarından biri olduğunu vurgulayan Memişoğlu, "Sağlıklı birey, güçlü ailedir. Güçlü aile, güçlü toplumdur. Güçlü toplum ise güçlü Türkiye'dir. Bu anlayışla koruyucu ve önleyici hizmetleri daha da yaygınlaştırıyoruz. Bağımlılıkla mücadeleden kronik hastalıkların önlenmesine kadar vatandaşımızı sürecin merkezine alan proaktif bir yaklaşımı benimsiyoruz. Sadece bugünün değil, geleceğin de sağlık sistemini planlıyoruz. İşte bu yüzden 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' diyoruz." diye konuştu.



Sağlık çalışanlarının bu sistemin omurgası olduğuna dikkati çeken Memişoğlu, salgın ve afetlerde ortaya koydukları gayret ve sağlık tesislerinde her gün verilen emeğin milletin gönlünde yer edindiğini kaydetti.



Memişoğlu, "Milletimizin sağlığı için daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha erişilebilir, daha güçlü bir sağlık sistemi için durmadan ilerleyeceğiz." açıklamasında bulundu.



Programa Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ile partililer katıldı.

