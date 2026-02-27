Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kastamonu'da konuştu:

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Artık Türkiye sadece sağlık hizmetini sunan değil, sağlık teknolojisini, ilacını, kendi molekülünü üreten, tedavide yeni şeyler söyleyebilen bir ülke haline gelme yolunda." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 14:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kastamonu'da konuştu:

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Artık Türkiye sadece sağlık hizmetini sunan değil, sağlık teknolojisini, ilacını, kendi molekülünü üreten, tedavide yeni şeyler söyleyebilen bir ülke haline gelme yolunda." dedi.


        Bakan Memişoğlu, Kastamonu Valiliğini ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" kapsamında Türkiye'yi karış karış dolaştıklarını söyledi.

        Kastamonu'da 2003 yılından itibaren 1350 yatak kapasitesine ulaşan sağlıkta büyük hizmetler verildiğini belirten Memişoğlu, "Sağlıkla ilgili Türkiye çok iyi yerlere ulaşmış durumda hizmet anlamında. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde artık 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' diyoruz. 'Koruyan, geliştiren, üreten sağlık hizmetleri' diyoruz. O nedenle çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

        Kastamonu'da her türlü sağlık hizmeti verebilecek sağlık kapasitesine ulaşmayı ve Kastamonu'dan başka illere hastaların gitmesinin önünü kesmeyi amaçladıklarını dile getiren Memişoğlu, planlamalarını bu yönde yaptıklarına işaret etti.

        Memişoğlu, şunları kaydetti:

        "Özellikle koruyucu hizmetleri önemsediğimiz, bedenimize sağlıklı kalması için iyi bakmamız gerektiği için kötü alışkanlıklardan uzak durmalıyız. Sağlık tesislerimiz, sağlık merkezlerimize ve aile hekimliklerimize insanlarımızın giderek tütün kullanıyorsa veya kilosu varsa sağlıklı kalması için uğraşan sağlıkçılara ulaşıp sağlıklı kalmalarını sürdürmelerini istiyoruz. Sağlıkla ilgili bugün hizmet anlamında Türkiye iyi yerlerde ama üretim anlamında da çaba içindeyiz. Özellikle TÜSEB dediğimiz sağlık enstitülerimiz vasıtasıyla üreten sağlık modelini devreye aldık. Artık Türkiye sadece sağlık hizmetini sunan değil, sağlık teknolojisini, ilacını, molekülünü üreten, tedavide yeni şeyler söyleyebilen bir ülke haline gelme yolunda. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sağlıklı bir toplum, huzurlu, mutlu bir toplum olmayı diliyorum."

        Ziyarette Vali Meftun Dallı'nın yanı sıra AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci, Belediye Başkanı Hasan Baltacı ve Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal da bulundu.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Öldüren kumpirde sanığın eşine 20 yıl hapis istendi!
        Öldüren kumpirde sanığın eşine 20 yıl hapis istendi!
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        "Sütten çıkmış ak kaşık değiller!"
        "Sütten çıkmış ak kaşık değiller!"
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        "Yalnızlık kötü"
        "Yalnızlık kötü"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Beşiktaş'tan TFF'ye +5 başvurusu!
        Beşiktaş'tan TFF'ye +5 başvurusu!
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı
        Mamdani-Trump görüşmesinde dikkat çeken detay
        Mamdani-Trump görüşmesinde dikkat çeken detay

        Benzer Haberler

        Kastamonu Üniversitesi, uluslararasılaşma çalışmalarına devam ediyor
        Kastamonu Üniversitesi, uluslararasılaşma çalışmalarına devam ediyor
        Kastamonu'da kar 243 köy yolunu ulaşıma kapattı
        Kastamonu'da kar 243 köy yolunu ulaşıma kapattı
        28 Şubat'ta başörtüsü sebebiyle mesleğini bırakmak zorunda kalan emekli öğr...
        28 Şubat'ta başörtüsü sebebiyle mesleğini bırakmak zorunda kalan emekli öğr...
        Kastamonu'da 243 köy yolu ulaşıma kapandı
        Kastamonu'da 243 köy yolu ulaşıma kapandı
        Kastamonu Üniversitesi öğrenci topluluklarının 2025 yılında 124 projesi des...
        Kastamonu Üniversitesi öğrenci topluluklarının 2025 yılında 124 projesi des...
        Bozkurt'ta iftar programı düzenlendi
        Bozkurt'ta iftar programı düzenlendi