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        Kastamonu'da bir kişi silahla öldürülmüş halde yolda bulundu

        Kastamonu'da bir kişi mezarlık yakınında silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 10:06 Güncelleme: 25.01.2024 - 10:12
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        Kastamonu'da bir kişi silahla öldürülmüş halde yolda bulundu
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        Kastamonu'da bir kişi mezarlık yakınında silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

        Ahmet Dede Mezarlığı yanındaki yolda gece saatlerinde yerde hareketsiz birinin yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Tolga Benderlioğlu olduğunu tespit ettikleri kişinin silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

        Benderlioğlu'nun cesedi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma kapsamında 2'si kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

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