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        Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 33 yaralı (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 12:37 Güncelleme: 26.01.2024 - 12:40
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        Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 33 yaralı (4)
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        KAZADAÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen kazada Niyazi Ersoy (73), Mevlüt Karakuş (63), Şerafettin Öz (70), Selfet Ersoy (69), Hikmet Sürücü (28) ve Naime Karakuş (61) hayatını kaybetti. Kazada yaralananların isimleri ise şöyle:

        Otobüs şoförü Orhan Çelik (51), yedek şoför Murat Öztürk (29), muavin Sunay Kurtuluş (39) ile yolcular Zehra Öz, Sevim Aksu, Yunis Özyurt, Özgen Yıldız, Hüseyin Karakuş, Filiz Ünsal, Şaban Gürbüz, İrfan Gülkok, Fatmagül Günaydın, Erkut Yıldırım, Cemil Altun, Nisanur Çiçek, Kemal Sürücü, Gülbahar Sarıçiçek, Şerife Aksu, Selin Sümeyye Sönmez, Recep Sarısoy, Elvide Sönmez, Yaren Kütük, Yusuf Yaman, Volkan Keskin, Kudret Şentürk, Mendiha Demirkalp, Neriman Çakır, Berat Baş, Türkan Gök, Eşref Karıkaya, Sadiye Arslan, Yasemin Çaylı ve Ecesu Başak.

        Öte yandan jandarma ekiplerince yapılan incelemede, aracın üzerinde kış lastiği bulunduğu belirlendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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