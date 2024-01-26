GÜNCELLEME 3 - Kastamonu'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 6 kişi öldü, 33 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yolcu otobüsünün tarlaya devrilmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı.

Orhan Çelik idaresindeki Türkay Turizme ait 34 ESY 73 plakalı yolcu otobüsü, Alatarla köyü mevkisinde tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 33 kişi yaralandı. Ekiplerin araçtan çıkardığı, aralarında sürücünün de bulunduğu yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin yaptığı incelemede, hayatını kaybedenlerden üçünün Şerafettin Öz (71), Mevlüt Karakuş (63) ve Niyazi Ersoy (73) olduğu belirlendi. Hayatını kaybeden diğer kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Kazada yaralanan 33 kişinin ise hastanelerde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, gazetecilere, otobüsün İstanbul'dan Sinop'un Ayancık ilçesine sefer yaptığını söyledi.

Otobüsün saat 05.50'de devrildiğini belirten Dallı, "Kazada 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. 33 yaralımız var. 3'ünün durumunun ağır olduğu bilgisi geldi. Yaralıların tamamı hastanelere ulaştırılmış durumda ve tedavi altındalar." dedi.