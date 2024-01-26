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        Judoya 33 yaşında başladı, Paris Paralimpik Oyunları'nda madalya hedefi koydu

        BİLAL KAHYAOĞLU - Görme engelli milli judocu Gökçe Yavuz, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanabilmek için ter döküyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 11:06 Güncelleme: 26.01.2024 - 11:06
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        Judoya 33 yaşında başladı, Paris Paralimpik Oyunları'nda madalya hedefi koydu
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        BİLAL KAHYAOĞLU - Görme engelli milli judocu Gökçe Yavuz, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanabilmek için ter döküyor.

        Çocukluğundan itibaren güreş ve kick boks yapan 39 yaşındaki Yavuz, 17 yaşında lisedeyken geçirdiği rahatsızlık soncu görme yetisini tamamen kaybetti.

        Daha sonra spora ara veren Gökçe Yavuz, 33 yaşında judo ile tekrar mindere döndü.

        Yavuz'un judo kariyerinde dünya ve Avrupa şampiyonaları ile çeşitli uluslararası turnuvalarda dereceleri bulunuyor.

        Paralimpik Judo Milli Takımı ile Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarına devam eden Gökçe Yavuz, Paris'ten madalyayla dönmeyi hedefliyor.

        - Yavuz: "Görme engelimi judo ile aştım"

        Gökçe Yavuz, AA muhabirine, Kastamonu'daki kampın verimli geçtiğini söyledi.

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları hazırlıkları kapsamında çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini anlatan Yavuz, "Görme engelimi judo ile aştım. Judoya can sıkıntısından başladım. Çocukluğumda da sporla uğraşmıştım. 9 yıl güreş yaptım, kick boks ve jimnastik ilgilendim. Evlendikten sonra 9 yıl ara verdim. Daha sonra minderin kokusunu, sporu özledim. 'Görme engelliler branşında ne var?' diye baktım. Bana en yakın judoyu gördüm." diye konuştu.

        Antrenörlerin kendisine çok yardımcı olduğunu aktaran milli sporcu, şunları kaydetti:

        "Hedefim olimpiyatta madalya alıp, bayrağımızı göklerde dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak. Geçen yıl kıl payı ile kaçırdık. Çalışmalarımız çok güzel. Gerçekten işi bilen hocalar olduktan sonra, çalışmama gibi bir şansınız yok. Sporu sevdirip, nabzı çok iyi tuttukları için idmanlar çok ağır olsa bile çalışıyoruz."

        Görme engelinden de bahseden Gökçe, "Hiç görmüyorum. Liseden sonra benim gözlerim tamamen gitti. Küçükken çocuk felci geçirmiştim. Göz hastalığım vardı ve ilerledi. Sonra da tamamen görme yetimi kaybettim. Benim gecem de gündüzüm de sis." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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