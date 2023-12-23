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        Kastamonu'da, sosyal medya üzerinden satılmaya çalışılan pitona el konuldu

        Kastamonu'da, sosyal medya üzerinden satışı yapıldığı tespit edilen piton cinsi yılan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 10:49 Güncelleme: 23.12.2023 - 11:07
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        Kastamonu'da, sosyal medya üzerinden satılmaya çalışılan pitona el konuldu
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        Kastamonu'da, sosyal medya üzerinden satışı yapıldığı tespit edilen piton cinsi yılan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

        İl merkezinde ikamet eden bir kişinin sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunarak piton satmaya çalıştığını belirleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

        Jandarma ile belirlenen adrese baskın yapan ekipler, "kraliyet pitonu" türü olduğu saptanan yılana el koydu.

        Yılanı satmaya çalışan kişiye ise 8 bin 252 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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