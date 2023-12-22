Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda Seydiler ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, sentetik ecza hapı ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Araçta bulunan M.T, T.K. ve V.C. gözaltına alındı.
Kastamonu merkezde ise İ.C.Ç'nin üstünde ve aracında yapılan aramada sentetik ecza hapı, sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ile tabanca fişekleri ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
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