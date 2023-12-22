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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 10:38 Güncelleme: 22.12.2023 - 10:38
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı
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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda Seydiler ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, sentetik ecza hapı ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Araçta bulunan M.T, T.K. ve V.C. gözaltına alındı.

        Kastamonu merkezde ise İ.C.Ç'nin üstünde ve aracında yapılan aramada sentetik ecza hapı, sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ile tabanca fişekleri ele geçirildi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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