Daha 14 yaşındaydı... Çocuk parkında vahşet!
Kayseri'de, bir parkta çıkan kavgada bıçakla yaralanan 14 yaşındaki M.A.S ismindeki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi olarak gözaltına alınan 15 yaşındaki A.E. ve 14 yaşındaki kardeşi M.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yürek yakan bir olay yaşandı. Uğurevler Mahallesi 21. Cadde'deki bir parkta, dün bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada göğsünden bıçakla yaralanan M.A.S. (14) bir anda yere yığıldı.
BİR GÜN HAYATA TUTUNABİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan çocuk, tedavi edilmek üzere Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.
İKİ KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI
AA'da yer alan habere göre olayın şüphelisi olarak gözaltına alınan A.E. (15) ve kardeşi M.E'yi (14) da emniyetteki işlemlerinin ardından, sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi.