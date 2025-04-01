Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yürek yakan bir olay yaşandı. Uğurevler Mahallesi 21. Cadde'deki bir parkta, dün bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada göğsünden bıçakla yaralanan M.A.S. (14) bir anda yere yığıldı.

BİR GÜN HAYATA TUTUNABİLDİ İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan çocuk, tedavi edilmek üzere Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.