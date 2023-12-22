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        Erciyes'te kayak sezonu açıldı

        TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 14:33 Güncelleme: 22.12.2023 - 14:35
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        Erciyes'te kayak sezonu açıldı
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        TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı.

        Erciyes Kayak Merkezinde son günlerde kar yağışı etkili oldu. Bunun üzerine kayak sezonu bugün açıldı. Erciyes'e gelen yerli ve yabancı turistler, kayak yaparak karın tadını çıkardı. Ayrıca, kar yağışı ile birlikte 154 suni karlama makinesi saatte 25 metreküp su tüketerek, yine saatte 3 bin 850 metreküp kar üretiyor. Suni karlama makineleri tarafından üretilen karlar, pistlere dağılıyor. Erciyes Kayak Merkezi´nde 112 kilometre uzunluğunda 41 farklı pist bulunuyor. Pistlerde 2'si gondol 19 mekanik tesis, misafirlerine hizmet veriyor.

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