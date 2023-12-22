Mehmet Akif Ersoy Sarıoğlan'da anıldı

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, doğumunun 150. yılında Sarıoğlan ilçesinde anıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Sarıoğlan Sosyal Yaşa Merkezi, Palas İlkokulu ve Ortaokulu tarafından okulda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrenciler şiir okudu, oratoryo, ritim ve gölge sanatı gösterisi sundu.