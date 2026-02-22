MEMLEKET SOFRASI - Kayseri tepsi mantısı

TUNAHAN AKGÜN - Türkiye'de "mantı" denilince akla gelen ilk şehir olan Kayseri'de, dayanışmayla yoğrulan hamurun çiçek gibi dizilmesiyle oluşan tepsi mantısı, yöre halkı ve turistlerce beğeniyle tüketiliyor.



Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında Kayseri'nin tepsi mantısının yapımı anlatıldı.



Kayseri mantısı, tepside dizilen her bir tanesiyle Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan saray mutfağının inceliğini taşıyor.



Eskiden düğün, bayram ya da misafirliklerde kadınların bir araya gelerek hazırladığı tepsi mantısı, kesilmiş hamurların büyük bir emekle tek tek katlanıp çiçek gibi tepsiye dizilmesi ve ardından fırında pişirilmesiyle hazırlanıyor.



Özellikle ramazanda iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti olan tepsi mantısı, yörede misafirleri ağırlarken tercih edilen önemli yemekler arasında yer alıyor.



Tepsi mantısı, Kayseri'deki lokantalarda tek kişilik tepsilerde servis ediliyor.



Yemeğin tarifini AA muhabirine anlatan aşçı Gülay Boyraz, Türkiye'de "mantı" denilince akla gelen ilk şehrin Kayseri olduğunu söyledi.



Boyraz, kentte yaşayan farklı toplumlar sayesinde mutfağı da zenginleşen Kayseri'de, mantının 5'ten fazla çeşidiyle sofraları süslediğini belirtti.



Tepsi mantısını "kadınların bir araya gelerek imece usulüyle hazırladığı, sohbetin ve dayanışmanın hamurla yoğrulduğu sosyal bir ritüel" olarak nitelendiren Boyraz, tepsi mantısının damaklarda bıraktığı lezzetle bir yemekten ziyade kültür elçisi olduğunu kaydetti.



Tepsi mantısı için gerekli malzemeler ve tarif şöyle:



Malzemeler (5-6 kişilik)



Hamur için:



3,5 su bardağı un

1 adet yumurta

3/4 su bardağı ılık su

1 çay kaşığı tuz

İç harcı için:



350 gram yağsız kıyma

1 soğan

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

Sosu ve üzeri için:



Tereyağı

Domates salçası

3 su bardağı su

250 gram yoğurt

1 diş sarımsak

Tuz

Yapılışı

