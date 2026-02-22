Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        MEMLEKET SOFRASI - Kayseri tepsi mantısı

        TUNAHAN AKGÜN - Türkiye'de "mantı" denilince akla gelen ilk şehir olan Kayseri'de, dayanışmayla yoğrulan hamurun çiçek gibi dizilmesiyle oluşan tepsi mantısı, yöre halkı ve turistlerce beğeniyle tüketiliyor.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 11:23
        Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında Kayseri'nin tepsi mantısının yapımı anlatıldı.

        Kayseri mantısı, tepside dizilen her bir tanesiyle Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan saray mutfağının inceliğini taşıyor.

        Eskiden düğün, bayram ya da misafirliklerde kadınların bir araya gelerek hazırladığı tepsi mantısı, kesilmiş hamurların büyük bir emekle tek tek katlanıp çiçek gibi tepsiye dizilmesi ve ardından fırında pişirilmesiyle hazırlanıyor.

        Özellikle ramazanda iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti olan tepsi mantısı, yörede misafirleri ağırlarken tercih edilen önemli yemekler arasında yer alıyor.

        Tepsi mantısı, Kayseri'deki lokantalarda tek kişilik tepsilerde servis ediliyor.

        Yemeğin tarifini AA muhabirine anlatan aşçı Gülay Boyraz, Türkiye'de "mantı" denilince akla gelen ilk şehrin Kayseri olduğunu söyledi.

        Boyraz, kentte yaşayan farklı toplumlar sayesinde mutfağı da zenginleşen Kayseri'de, mantının 5'ten fazla çeşidiyle sofraları süslediğini belirtti.

        Tepsi mantısını "kadınların bir araya gelerek imece usulüyle hazırladığı, sohbetin ve dayanışmanın hamurla yoğrulduğu sosyal bir ritüel" olarak nitelendiren Boyraz, tepsi mantısının damaklarda bıraktığı lezzetle bir yemekten ziyade kültür elçisi olduğunu kaydetti.

        Tepsi mantısı için gerekli malzemeler ve tarif şöyle:

        Malzemeler (5-6 kişilik)

        Hamur için:

        • 3,5 su bardağı un
        • 1 adet yumurta
        • 3/4 su bardağı ılık su
        • 1 çay kaşığı tuz

        İç harcı için:

        • 350 gram yağsız kıyma
        • 1 soğan
        • 1 çay kaşığı karabiber
        • Tuz

        Sosu ve üzeri için:

        • Tereyağı
        • Domates salçası
        • 3 su bardağı su
        • 250 gram yoğurt
        • 1 diş sarımsak
        • Tuz

        Yapılışı

        1. Kıymanın içine soğanlar ince ince doğranıp eklenir.
        2. Tuz, karabiber ve pul biber eklenir ve karıştırılır.
        3. Hamuru için de uygun bir kaba un konulup yumurtası, suyu ve tuzu eklenip karıştırılır.
        4. Yavaş yavaş un eklenilerek sert bir hamur elde edilir.
        5. Hamur açıldıktan sonra bıçakla kare şeklinde kesilir.
        6. Orta kısımlarına kıyma konulup uçları kapatılır, önceden tereyağı ile yağlamış tepsiye sırayla dizilir.
        7. Tepsiye dizilen mantı, önceden ısıtılmış fırında 15 dakika kadar pişirilir.
        8. Sosu içinde uygun bir tavada tereyağı ve domates salçası ocakta kavrulur.
        9. Daha sonra 4 su bardağı su ilave edilip kaynayana kadar karıştırılır, fırında kızaran mantının üzerine salçalı sosu gezdirilir.
        10. Daha sonra üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirilip nane ve pul biber dökülüp servis edilir.

