        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Melikgazi Belediyesinden iaşe kolisi dağıtımı

        Melikgazi Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere iaşe kolisi dağıtıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 11:17
        Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması için güçlü ve özverili bir ekibin çalıştığını ifade etti.

        Belediye olarak birçok alanda hizmet yaptıklarını anlatan Palancıoğlu, bunlardan en önemlisinin sosyal belediyecilik gereği ihtiyaç sahibi ailelere yardım ederek, her türlü desteği verdiklerini belirtti.

        Sosyal Hizmetler Müdürlüğü olarak ihtiyaç sahibi ailelere ramazan ayında iaşe kolilerinin dağıtımını artırdıklarını vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Binlerce ailemize yardım ediyoruz. Eşinden ayrılmış var, parçalanmış aileler, yaşlılar, yetim ve öksüz çocuklar, engelliler var. Bu kardeşlerimize sahip çıkmak adına iaşe kolileri ve aynı zamanda zekat, fitre ve diğer desteklerle de sahip çıkıyoruz. Gerçekten ihtiyaç sahibi ise belediye olarak sadece iaşe kolisi vermekle kalmıyor aynı zamanda halısından yatağına, çekyatına kadar ev ihtiyaçları neyse ona da yardımcı oluyoruz. Sağ olsun meclis üyelerimiz, başkan yardımcısı ve müdür arkadaşlarımızla birlikte sadece bugün 434 ailenin evine girilerek yardımcı olundu. Bugün gün boyu onlara destek vermekle günümüzü tamamladık. Hayırseverlerimize de çok teşekkür ediyorum. Sessiz sedasız, kimsenin bilgisi olmadan maddi destek veriyor ve kardeşlerimizin gerekli ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Belediye ile hayırseverler el ele olunca da birçok sorun çözülüyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

