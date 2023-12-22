Endonezyalı turistler Erciyes Kayak Merkezi'ni gezdi Erciyes Kayak Merkezi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Erciyes Kayak Merkezi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erciyes Master Planı ile Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden biri haline gelen Erciyes, dünyanın dört bir yanından misafirlerini ağırlıyor.

Endonezya'dan gelen grup, Erciyes Kayak Merkezi'ni gezdi.

Merkez hakkında Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehiroğlu'ndan bilgi alan turistler, ilk defa geldikleri Erciyes'i ve tesisleri çok beğendiklerini belirtti.