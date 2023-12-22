Beşiktaş'ta ilk yarı bitmeden 3. ayrılık! Yeni hoca kim olacak?

Siyah-beyazlılarda Hatayspor maçına kimin çıkacağı ise merak konusu. Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba ya da altyapı hocalarından bir isim takımın başında yer alabilir.

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YABANCI TERCİHİ AĞIR BASIYOR, SERGEN YALÇIN...

Beşiktaş'ta yönetimin hoca konusundaki tercihinde yabancı adaylar öncelikte... Yerlide ise en büyük aday Sergen Yalçın. Siyah-beyazlılar, bütçe ve maliyete göre tercihini belirleyecek. Birçok ismi değerlendiren Beşiktaş yönetiminin gündemindeki isimler ise şöyle: