Beşiktaş'ta ilk yarı bitmeden 3. ayrılık! Yeni hoca kim olacak?
Beşiktaş'ta dün alınan Alanyaspor yenilgisinin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılar, ligde daha ilk devre bitmeden 3. hocasını gönderirken gözler de yeni adaylara çevrildi
Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, evinde Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.
Siyah-beyazlılar, öne geçtiği maçta bireysel hataların kurbanı olurken maç sonunda teknik direktör Rıza Çalımbay ile de yollar ayrıldı.
Sözleşmesi 2 maçlığına uzatılan ve Hatayspor maçının ardından geleceği ile ilgili kesin kararın verileceği açıklanan Rıza Çalımbay, son maçını göremeden takımdan gönderilmiş oldu.
"DAHA FAZLA YIPRANMASIN"
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada "Değerli hocamızla yapılan sözleşmede varılmış mutabakat çerçevesinde 27 Aralık 2023 tarihine kadar daha fazla yıpranmaması adına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.
İLK YARI BİTMEDEN 3. HOCA GİTTİ
Beşiktaş'ta Süper Lig'in ilk yarısı gitmeden 3. hoca da gönderilmiş oldu. Siyah-beyazlılar, bu süreçte Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay ile çalıştı.
İLK AYRILIK ŞENOL GÜNEŞ
Beşiktaş'ın başında Süper Lig'de 7 maça çıkan Şenol Güneş, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Konferans Ligi elemelerinde 6 maçta 6 galibiyet alan Güneş, grup aşamasında çıktığı 2 maçta ise 1 yenilgi ve 1 beraberlik gördü.
BURAK YILMAZ'LA KISA SÜREN BİRLİKTELİK
Güneş'in ardından göreve getirilen Burak Yılmaz ise Süper Lig'de sadece 4 maçta görev yapabildi. Yılmaz, bu maçlarda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı. Genç çalıştırıcı, Konferans Ligi'nde de çıktığı 2 maçtan mağlup ayrıldı.
RIZA ÇALIMBAY BÜYÜK UMUTLARLA GELDİ AMA...
Rıza Çalımbay, 10 Kasım 2023'te başladığı Beşiktaş teknik direktörlüğü görevinde 7 maça çıktı. Çalımbay, 5 Süper Lig maçında 2 galibiyet 2 mağlubiyet, 2 Avrupa maçında 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Toplam 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
ŞİMDİ NE OLACAK?
Beşiktaş'ta şimdi gözler yeni hocanın kim olacağına çevrildi. Siyah-beyazlılarda yönetim hummalı bir çalışma içerisinde.
Siyah-beyazlılarda Hatayspor maçına kimin çıkacağı ise merak konusu. Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba ya da altyapı hocalarından bir isim takımın başında yer alabilir.
YABANCI TERCİHİ AĞIR BASIYOR, SERGEN YALÇIN...
Beşiktaş'ta yönetimin hoca konusundaki tercihinde yabancı adaylar öncelikte... Yerlide ise en büyük aday Sergen Yalçın. Siyah-beyazlılar, bütçe ve maliyete göre tercihini belirleyecek. Birçok ismi değerlendiren Beşiktaş yönetiminin gündemindeki isimler ise şöyle:
Bruno Genesio (Boşta)
Ruud van Nistelrooy (Boşta)
Laurent Blanc (Boşta)
Oliver Glasner (Boşta)
Hansi Flick (Boşta)
Jorge Sampaoli (Boşta)
Stanislav Cherchesov (Boşta)
Mircea Lucescu (Boşta)
Julen Lopetegui (Boşta)
Graham Potter (Boşta)