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        ERÜ'de "Türkiye Yüzyılı'nda Güvenli ve Yeşil Yapılar" paneli düzenlendi

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesinde "Türkiye Yüzyılı'nda Güvenli ve Yeşil Yapılar" paneli düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 12:12 Güncelleme: 22.12.2023 - 12:45
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        ERÜ'de "Türkiye Yüzyılı'nda Güvenli ve Yeşil Yapılar" paneli düzenlendi
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        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesinde "Türkiye Yüzyılı'nda Güvenli ve Yeşil Yapılar" paneli düzenlendi.

        ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, panelin açılışında konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Mühendislik Fakültesinin ERÜ'nün araştırma üniversitesi olmasında lokomotif rol üstlendiğini ifade etti.

        6 Şubat'ta yaşanan depremlere değinen Altun, ne zaman deprem olacağı kaygısıyla yaşamak yerine önlem alarak rahat edilebileceğini belirtti.

        Fakülte hakkında bilgi veren Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alper Öner ise "Gelecek yüzyılın Türk yüzyılı olmasını istiyorsak Türkiye Yüzyılı'nda sanayi ve teknolojik gelişmelerin yanında, belki hepsinden önce güvenli yapılar inşa edilmesi gerektiği aşikardır." ifadesini kullandı.

        Panele, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Afet Hasarları Tespiti Daire Başkanı Tuğrul Sezdirmez ile Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Dış Kaynaklı Yatırımlar Daire Başkanı Esra Turan Tombak katıldı.

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