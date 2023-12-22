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        SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALAN ÖZEL HALK OTOBÜSÜ KULLANILAMAZ HALE GELDİ  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 00:44 Güncelleme: 22.12.2023 - 00:44
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        SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALAN ÖZEL HALK OTOBÜSÜ KULLANILAMAZ HALE GELDİ  
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        KAYSERİ'deseyir halindeyken alev alan özel halk otobüsü, kullanılamaz hale geldi.

        Olay, saat 22.30 sıralarında Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi, Bekir Yıldız Bulvarı'nda meydana geldi. R.T. yönetimindeki 38 AB 328 plakalı, seyir halinde olan özel halk otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, yangını gören seyir halindeki bir otomobil sürücüsü durumu şoföre bildirdi. Bunun üzerine otobüsü durduran R.T., polis ve itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Otobüs yangın sonrası kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

        Olaya tanık olan Samet Akkaya, "Otobüsün arkasından aracımla gidiyordum. Motor kısmında kıvılcım gördüm. Şoföre bilgi vererek itfaiyeye haber verdik. İtfaiye ekipleri gelerek müdahale etti. İçinde yolcu yoktu, sadece şoför vardı" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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